¿Qúe es la Generación Z?, organizadores de la manifestación México se Levanta

La manifestación nacional del 15 de noviembre ha despertado una pregunta central: ¿Qué es la Generación Z?. Este grupo de jóvenes será el principal impulsor de la marcha México se Levanta Bajo una sola Bandera, convocada en al menos 72 ciudades del país. Integrantes del Movimiento del Sombrero explicaron que se trata de una generación autodidacta, altamente informada y con fuerte participación digital.

De acuerdo con especialistas consultados, la Generación Z comprende a personas nacidas entre mediados de los años 90 y principios de 2010, consideradas los primeros nativos digitales plenos. Los organizadores señalaron que crecieron en un entorno dominado por la tecnología y en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, que funcionan como espacios para informarse, organizarse y debatir.

Estos jóvenes muestran elevada Conciencia Social y sentido de la Ética, factores que influyen en su visión sobre igualdad, diversidad, justicia social y sostenibilidad. Afirmaron también que mantienen una marcada Mentalidad Emprendedora, orientada a la independencia económica y a modelos laborales flexibles.

Además, la Generación Z se caracteriza por investigar antes de respaldar causas o tomar decisiones, lo que fortalece su capacidad organizativa.

Este sector juvenil “busca ejercer su voz en un contexto nacional complejo”, destacando que la cultura digital y el pensamiento crítico de los participantes permitirán que México se Levanta Bajo una sola Bandera sea una de las movilizaciones más visibles impulsadas por la Generación Z.

La convocatoria continúa expandiéndose mediante videos, infografías y mensajes en tiempo real, herramientas que, según los promotores, facilitan que los jóvenes incidan en la vida pública con gran velocidad y alcance.