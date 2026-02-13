La obsesión de la Generación Z por la vida saludable dispara riesgos de salud mental

La búsqueda incesante de un estilo de vida perfecto ha comenzado a pasar factura a la Generación Z, quienes hoy enfrentan graves riesgos en su salud mental debido a la presión por mantener estándares estéticos y alimenticios irreales.

Este fenómeno, impulsado en gran medida por el contenido de redes sociales, está transformando hábitos supuestamente “saludables” en conductas obsesivas que derivan en trastornos como la ortorexia y cuadros severos de ansiedad.

¿Qué está ocurriendo? El bombardeo constante de rutinas de ejercicio extremas y dietas restrictivas en plataformas digitales ha creado una autopercepción distorsionada en los jóvenes de México y el mundo.

Expertos en psicología señalan que este grupo demográfico, nacido en la era digital, es más susceptible a comparar su realidad con vidas filtradas.

Lo que comenzó como un interés genuino por el bienestar se ha convertido para muchos en una jaula de autocrítica y perfeccionismo.

Según informes recientes, esta obsesión no solo afecta la estabilidad emocional, sino que también puede desencadenar aislamiento social, ya que los jóvenes evitan situaciones donde no pueden controlar estrictamente lo que consumen o cómo se ven.

El impacto del bienestar tóxico en la juventud actual

La tendencia denominada “wellness” ha tomado un giro oscuro para la Generación Z.

Al intentar cumplir con expectativas de salud inalcanzables, muchos jóvenes desarrollan una relación punitiva con su propio cuerpo.

De acuerdo con datos analizados por especialistas en salud y bienestar, el miedo a no ser “lo suficientemente saludable” genera un estrés crónico que anula los beneficios del ejercicio o la buena nutrición.

Esta paradoja del bienestar revela que la salud no puede ser integral si la mente sufre bajo el peso de la exigencia constante y la comparación social.

Al final del día, la verdadera vida saludable debería basarse en la flexibilidad y el disfrute, no en el conteo obsesivo de calorías o la validación a través de “likes”.

Es fundamental que las instituciones y las familias fomenten una educación crítica frente al contenido digital para evitar que la búsqueda de la longevidad termine destruyendo la paz mental de las nuevas generaciones.

