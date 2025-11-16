Si pasa el gobernador, pasamos nosotros: Generación Z exige acceso a informe de Christian Agúndez

Bloqueos, Jalones, empujones, gritos y hasta una persona atropellada, hubo hoy en la marcha y manifestación de la Generación Z en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

Tras marchar varios kilómetros por calles de la ciudad Cabo San Lucas, un centenar de manifestantes, entre ellos aproximadamente 60 jóvenes, intentaron ingresar el día de hoy a la Plaza Pública León Cota Colin en donde se lleva a cabo el informe de gobierno del alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez.

A pesar de los intentos, los agentes de la Policía Municipal de Los Cabos impidieron el ingreso, pero la inconformidad se intensificó justo cuando el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manual Castro Cosío, arribó al lugar y los oficiales le abrieron el paso.

“Si pasa el gobernador, pasa nosotros”, fueron algunos de los gritos que expresaron los manifestantes.

Un joven que formaba parte del contingente se aferró al brazo del mandatario estatal con la esperanza de ser escuchado, logrando que Castro Cosío lo defendiera de los agentes policiacos que intentaban alejarlo.

“Yo repruebo la violencia… les voy a pedir a los policías que se replieguen (hace señas con la mano de que se alejen)… ahorita nos enteramos- que llegamos- de esta situación, que repruebo… voy a preguntarle al alcalde (si los deja entrar)”

Se le escucha decir a Castro Cosío entre una serie de gritos que Tribuna de México logró grabar.

Finalmente, se ve al gobernador de Baja California Sur ingresar al informe de gobierno del alcalde Christian Agúndez, mientras que los manifestantes quedaron afuera reclamando su ingreso. Tras algunos minutos de espera, finalmente se les permitió el acceso a los integrantes de la manifestación de la generación Z.

Hubo un manifestante atropellado en marcha de la Generación Z en Los Cabos

Minutos antes de la llegada del gobernador al informe del alcalde Christian Agúndez, los manifestantes intentaron bloquear una avenida. El intento fue fallido, pues uno de los jóvenes manifestantes de la Generación Z fue atropellado por un conductor que logró darse a la fuga a pesar del amplio despliegue de autoridades policiacas que había afuera de la Plaza Pública León Cota Colin, de Cabo San Lucas.

Tras el llamado de ayuda, paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de brindarle los primeros auxilios, desconociéndose al momento su identidad.

Cabe recordar que este centenar de manifestantes hoy se unieron a la marcha de la Generación Z surgida a nivel nacional tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y con la cual los ciudadanos han intentado expresar sus inconformidades respecto a la labor de las autoridades en diversos rubros: seguridad, educación, empleo, oportunidades para emprendedores y prestaciones que les auguren un buen futuro.

Saldo de la marcha de la Generación Z en otros estados

A pesar de que la convocatoria se hizo como una manifestación pacífica, en la Ciudad de México un grupo de aproximadamente 20 personas derribó las vallas que protegían al Palacio Nacional y algunos de los manifestantes lograron subir aproximadamente a cinco ventanales donde rompieron cristales para intentar ingresar.

Ahí, fueron reprimidos por los granaderos y policías antimotines de la Ciudad de México, quienes hicieron uso de la fuerza y de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Extraoficialmente, se reportó a dos manifestantes detenidos.

En la ciudad de Guadalajara, los manifestantes también provocaron daños a las instalaciones del Palacio de Gobierno de Jalisco y a las instalaciones del Congreso del Estado. Hasta el momento se sabe que unos de los agresores fueron detenidos.

(Con información de Luis Castrejón)