Fórmula 1: Kimi Antonelli, el chico de 18 años que hizo historia en Canadá

Con solo 18 años de edad, el piloto italiano Andrea Kimi Antonelli logró lo que muchos sueñan durante años: subirse al podio de la Fórmula 1. Lo hizo este domingo en el Gran Premio de Canadá, una de las competencias más esperadas de la temporada, quedando en tercer lugar con su escudería Mercedes.

La carrera, disputada en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, tuvo a George Russell como ganador, seguido del campeón neerlandés Max Verstappen. Sin embargo, fue la actuación del debutante Antonelli la que más sorprendió al público.

Con solo 18 años, Kimi Antonelli consiguió su primer podio en la F1 y dejó huella en Canadá, convirtiéndose en uno de los pilotos más jóvenes en alcanzar este logro en la máxima categoría del automovilismo.

El italiano ha sido señalado como una de las grandes promesas del equipo Mercedes. A pesar de su juventud, demostró gran madurez al mantener la calma en una carrera complicada, marcada por el accidente de Lando Norris y la salida del coche de seguridad en las últimas vueltas.

Antonelli es originario de Bolonia y desde muy pequeño ha estado vinculado al automovilismo. Mercedes apostó por su talento desde las categorías menores y ahora esa apuesta empieza a rendir frutos.

Su resultado en Montreal no solo representa una marca personal, sino que también despierta expectativas sobre su desempeño en el resto del campeonato 2025.

En redes sociales, su hazaña se viralizó rápidamente, con fanáticos y expertos destacando su destreza y proyectando un futuro brillante para el joven piloto.

Welcome to the podium club, Kimi 🤩🥉#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/KYYsLcyde8

— Formula 1 (@F1) June 15, 2025