George Russell consigue la pole en Las Vegas; Max Verstappen podría coronarse campeón

El Gran Premio de Las Vegas se perfila como una de las carreras más emocionantes de la temporada, con George Russell partiendo desde la pole position tras una clasificación impecable en el circuito nocturno.

El británico de Mercedes logró superar a Carlos Sainz, quien arrancará desde la segunda posición para Ferrari. Pierre Gasly, de Alpine, cerrará el top tres en la parrilla de salida tras una gran actuación que continúa consolidando a Alpine como un equipo competitivo en esta etapa final de la temporada.

Por otro lado, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez vivió otro mal día en la pista, quedando eliminado en la Q1 y clasificándose en la posición 16.

Pole in Vegas 🙌🇺🇸 Great job by the whole team all weekend. Bring on the race tomorrow!! pic.twitter.com/o8Ee9C7eC2

— George Russell (@GeorgeRussell63) November 23, 2024