Georghette Ochoa, talento sudcaliforniano que brilla en el ranking mundial de pickleball

El pickleball, un deporte que combina elementos del tenis, bádminton y ping-pong, ha ganado popularidad global en los últimos años por ser dinámico, accesible y altamente social. En Baja California Sur, esta disciplina comienza a consolidarse, y una de sus principales representantes es Georghette Ochoa Rochín, originaria de Los Barriles, quien actualmente se ubica en el cuarto lugar del ranking nacional y de Centroamérica, según el sistema DUPR, la plataforma tecnológica de clasificación más reconocida a nivel mundial en este deporte.

Georghette comenzó a practicar pickleball a los siete años, inspirada por su entorno familiar. Su madre y su tío —quien también es jugador profesional— fueron claves en su inicio y permanencia en este deporte.

“Yo lo inicié por mi mamá. Ella nos invitaba a jugar, aunque cuando era pequeña no me gustaba nada. Con el tiempo, le tomé cariño y comencé a querer competir profesionalmente. La mayoría de mi familia practica pickleball, y quien más me impulsó fue un tío que hoy es profesional”, compartió Georghette.