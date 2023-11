Gerard Piqué rompe el silencio sobre su separación de Shakira

Más de un año después de que la relación con Shakira llegó a su fin, Gerard Piqué rompe su silencio durante una entrevista exclusiva con el periodista Jordi Basté en el programa “El món a RAC1”, donde el exfutbolista habló sobre los rumores que rodearon su escandalosa separación.

Piqué, quien ha mantenido un perfil bajo desde el final de su relación con la cantante colombiana, afirmó que la clave para sobrevivir a las especulaciones y críticas es ignorarlas por completo.

“Si hubiera dado importancia a todo lo que decían de mí, estaría encerrado en mi piso o me habría tirado de un sexto (piso). La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada de lo que dicen por todas partes”, comentó.

A pesar de las acusaciones de infidelidad y los titulares sensacionalistas que rodearon su separación, Piqué no parece preocuparse por lo que se dice en la prensa.

“No es verdad lo que la gente lee, pero yo no tengo que salir cada día a desmentir cosas que no son reales, me da igual”, afirmó con firmeza.