Gerardo Fernández Noroña es llamado “rata miserable” por Ricardo Salinas Pliego

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña se vio envuelto en una nueva controversia tras difundirse que viajó en un jet privado desde Toluca hasta Torreón, Coahuila, para asistir a un informe legislativo, con un costo estimado de 280 mil pesos. El legislador reconoció haber realizado el viaje, pero aseguró que el traslado fue cubierto por el empresario Ricardo Salinas Pliego, ante el señalamiento, el empresario llamó al legislador “rata miserable”.

Durante un encuentro con medios, Gerardo Fernández Noroña declaró que el empresario lo apoyaba en su recorrido político por el país y que no se habían utilizado recursos públicos. Añadió que no estaba obligado a transparentar los gastos del traslado y que la presidenta del Senado había señalado que los legisladores podían hacer uso de vuelos cuando fuese necesario.

Sin embargo, la versión del senador fue desmentida por Ricardo Salinas Pliego, quien respondió desde su cuenta oficial en X (antes Twitter) negando haber financiado el vuelo. El dueño de Grupo Salinas calificó como “falso” el señalamiento y criticó al legislador al referirse a él como una “rata miserable”.

El empresario agregó que no apoyaría “a quien vive del dinero que roba a los mexicanos” y exigió una disculpa pública o pruebas de que él hubiera cubierto el costo del jet privado. En tono sarcástico, también pidió que si alguien veía al senador, le enviara un saludo “pero sin acercarse demasiado”.

Ante las declaraciones del empresario, Gerardo Fernández Noroña reaccionó acusando al gobierno de Coahuila de haber filtrado el video del vuelo de forma ilegal. El legislador sostuvo que el material fue difundido sin autorización y que se trataba de una campaña de desprestigio.

El senador insistió en que el viaje no implicó el uso de recursos públicos y que fue parte de sus actividades políticas, por lo que no incurrió en ninguna falta legal o ética.