Gerardo Enríquez Puentes asume el cargo como Gobernador Indígena de California

En una rueda de prensa se presentó oficialmente a Gerardo Enríquez Puentes quien asumió el cargo de Gobernador Indígena del Territorio de California. El evento fue organizado por el Consejo Nacional Mexicano de Comunidades Indígenas y Afromexicanos y presidido por el diputado del Congreso del Estado de Baja California Sur, Martín Escogido Flores.

El acto contó con la presencia de Rafael Ornelas, presidente del Consejo Nacional, quien destacó el carácter representativo y legítimo de la elección de Enríquez Puentes, llevada a cabo bajo los usos y costumbres de diversas comunidades indígenas.

Gerardo Enríquez, originario de Durango y con una trayectoria destacada como luchador social y promotor de vivienda en la península, asumió el cargo con el compromiso de trabajar por la reconciliación y unidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes del territorio. Durante su intervención, expresó su gratitud y reafirmó su propósito de fortalecer la representación indígena en todos los niveles de gobierno.

Por su parte el diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, enfatizó el papel de esta gobernanza en el contexto de la iniciativa de reforma constitucional que reconoce a las comunidades indígenas como sujetos autónomos de derecho público.

“El estatus que le da el Gobierno a través de esta iniciativa o esta reforma al artículo segundo es que a las comunidades ya no van a tener entre comillas la tutela del gobierno, es decir, el gobierno le daba y lo estaba como apadrinando y si quería le daba y no le daba […] es decir, ya les da autonomía para que no esperen la tutela del gobierno como tal para que les diga si van o no va una vivienda o educación. Ya ellos podrán tener su patrimonio propio”, aseguró Escogido Flores.