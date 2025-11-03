Gerardo Ulloa impone nuevo récord en el “Reto 6 Horas RLM” en La Paz

Un monstruo en la montaña

La Paz, Baja California Sur.— En una jornada cargada de adrenalina y exigencia física, el ciclista de montaña Gerardo Ulloa, conocido como el “Monstruo de la Montaña”, se coronó campeón de la categoría Airoman del Reto 6 Horas RLM, imponiendo un nuevo récord de 22 vueltas, equivalentes a 156 kilómetros.

El evento, celebrado en una pista de cross-country en La Paz, consistió en recorrer la mayor distancia posible en seis horas. Ulloa superó la marca del año anterior, demostrando su excelente estado físico y dominio técnico.

“Una pista divertida y un gran ambiente”

Durante la premiación, Ulloa compartió sus impresiones:

“La verdad es que fue un evento muy bien organizado… 156.5 km. La pista es muy divertida, muy diferente a un maratón. Tuve una caída en la primera vuelta, pero estoy muy contento.”

El ciclista también dedicó su triunfo a sus patrocinadores, familia y al público que lo apoyó durante toda la competencia.

Rumbo a Jalisco… y a Los Ángeles 2028

Sobre sus próximos retos, Ulloa adelantó que se prepara para el Campeonato Nacional de Montaña en Jalisco, y que tiene en la mira una meta aún mayor:

“Los Ángeles 2028, sin duda, es algo que tengo en mente.”

Más que una carrera: un espectáculo deportivo

El Reto 6 Horas RLM no solo fue una prueba de resistencia, sino también una experiencia atractiva para el público. Uno de los momentos más llamativos fue la exhibición de una bicicleta de 10 toneladas, considerada la más grande del mundo, decorada con los colores del emblema “La Cabra”, en honor al ciclista Isaac Del Toro, del equipo UAE Team Emirates.

Un evento que impulsa el ciclismo de montaña

Con cada edición, el Reto 6 Horas RLM se consolida como una competencia de referencia en Baja California Sur, atrayendo a atletas profesionales y aficionados. Su formato desafiante y su ambiente motivador lo convierten en una plataforma ideal para el desarrollo del ciclismo de montaña en México.

La presencia de público, el espectáculo visual y el nivel competitivo reflejan el crecimiento del ciclismo de aventura en la región. Eventos como este no solo fortalecen el deporte local, sino que proyectan a sus atletas hacia escenarios internacionales.

Resistencia, récords, comunidad y visión de futuro. El Reto 6 Horas RLM dejó una huella imborrable en La Paz y reafirmó a Gerardo Ulloa como uno de los mejores ciclistas de montaña del país.