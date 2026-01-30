Alerta para padres: Gerber retira galletas para bebés por riesgo de restos de plástico y papel

La reconocida compañía de alimentos infantiles Gerber ha emitido este 30 de enero de 2026 una alerta internacional al ordenar el retiro voluntario de ciertos lotes de sus galletas Teether Wheels (ruedas de dentición).

El motivo de esta medida de emergencia es el hallazgo de una posible contaminación con fragmentos de plástico y papel en el producto, lo que representa un peligro potencial de asfixia o lesiones internas para los lactantes.

Esta acción preventiva se activó tras reportes internos de la empresa, buscando salvaguardar la integridad de los consumidores más vulnerables en hogares de México y Estados Unidos.

El retiro afecta específicamente a las variedades de sabor manzana-cosecha y plátano de las Teether Wheels. La empresa ha instado a los padres de familia y cuidadores a revisar los empaques y, en caso de coincidir con los lotes afectados, suspender su uso de inmediato.

Según los protocolos de la FDA y las recomendaciones de la Secretaría de Salud, la ingesta accidental de materiales sintéticos en niños menores de dos años puede derivar en complicaciones obstructivas graves, por lo que la recuperación del producto es una prioridad de salud pública.

En nuestro país, organismos como la PROFECO y la COFEPRIS se mantienen en alerta para verificar si estos lotes contaminados ingresaron al mercado nacional a través de importaciones directas o cadenas de autoservicio.

Aunque Gerber ha señalado que se trata de un incidente aislado en su línea de producción, la transparencia en la información es vital para evitar tragedias.

Desde esta tribuna, recordamos que la seguridad alimentaria no es negociable, especialmente cuando se trata de la nutrición y el bienestar de las nuevas generaciones.

Contexto sobre la seguridad alimentaria infantil y normas de higiene

Para dar mayor contexto a esta noticia, es fundamental señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS han endurecido sus estándares de fabricación para evitar la presencia de cuerpos extraños en papillas y bocadillos infantiles.

Antecedentes en la industria muestran que fallas en las bandas transportadoras o en el etiquetado suelen ser las causas principales de este tipo de contaminación.

En estudios realizados por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad de Guadalajara, se enfatiza que los controles de calidad en empresas como Gerber deben ser infalibles, ya que cualquier residuo de empaque puede comprometer la salud respiratoria del bebé.

Estadísticas del IMSS y el ISSSTE indican que los accidentes por atragantamiento con objetos no comestibles son una de las causas frecuentes de ingreso a urgencias pediátricas.

Por ello, programas como Salud Casa por Casa también incluyen la orientación a madres sobre la revisión de sellos y texturas en alimentos procesados.

LEE MÁS: Cortisol y estrés crónico pueden estar relacionados con riesgos de enfermedades complejas

La COEPRIS recomienda que, ante cualquier duda sobre la pureza de un producto, se opte por opciones naturales o marcas que cuenten con certificaciones de inocuidad vigentes y validadas por dependencias de gobierno.

Finalmente, como generadores de contenido con responsabilidad social, seguiremos cuestionando y analizando estos hechos por y para el pueblo. La vigilancia ciudadana es el mejor complemento a las leyes de publicación y normas sanitarias de México.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México