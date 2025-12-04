¿Qué viene para la FGR tras la renuncia de Gertz Manero?

El abogado y fiscal general Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República, una decisión que sorprende al país y ocurre en medio de denuncias de presunta “infiltración” en el gobierno. La noticia reabre el debate sobre la credibilidad institucional, el combate a la impunidad y la necesidad de restaurar la confianza en la justicia mexicana.

La renuncia ocurre tras acusaciones serias: críticos señalan que durante su gestión la FGR habría tolerado la entrada de intereses ajenos al estado legítimo, lo que habría debilitado el combate al crimen organizado y la corrupción. Para muchos, la salida de Gertz es apenas el primer paso de una limpieza profunda en la procuración de justicia.

Ernestina Godoy asume la titularidad: retos inmediatos

En su reemplazo, el gobierno nombró a Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR, una designación que busca marcar un cambio de rumbo. Godoy hereda de inmediato desafíos complejos: restablecer la integridad institucional, investigar las denuncias pendientes, y devolver credibilidad a la fiscalía ante una ciudadanía dudosa.

La población, los colectivos de víctimas y organismos de derechos humanos observan con atención este relevo. Esperan que Godoy acelere investigaciones pendientes, refuerce mecanismos de transparencia y se comprometa con una impartición de justicia imparcial. El requerimiento de resultados, no de discursos, parece ser hoy la demanda más urgente.

Riesgo de paralización institucional y presión política

El cambio en la cúpula de la FGR podría generar vacíos operativos o tensiones internas. Además, existe el riesgo de interferencias políticas en causas delicadas. Por ello, analistas alertan que Godoy necesitará autonomía real, recursos adecuados y respaldo social para ejercer eficazmente sus funciones sin comprometer la independencia del organismo.

Un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad

La renuncia de Gertz y la asunción de Godoy representan un momento decisivo para la justicia mexicana. Si el nuevo liderazgo logra responder con acciones contundentes y demostrar eficacia, podría abrir camino a una nueva etapa institucional. Pero si falla, la desconfianza podría profundizarse, generando duda sobre la real voluntad de cambiar.

