Gestionan nuevo hospital IMSS Bienestar en Los Cabos; se sumaría al de Especialidades

El Ayuntamiento de Los Cabos se encuentra en proceso de gestión para la construcción de un nuevo hospital IMSS Bienestar de 100 camas, el cual estaría ubicado en un terreno aledaño al Hospital de Especialidades que actualmente se construye en el municipio.

Así lo informó el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, quien adelantó que ya se mantienen conversaciones con el ejido para la donación del predio, y que este proyecto se realiza en coordinación con el IMSS Bienestar Baja California Sur.

“La semana pasada estuvimos con el alcalde para buscar, junto con el ejido, la donación de un terreno aledaño a donde se construye el Hospital de Especialidades, con el fin de edificar un hospital IMSS Bienestar de 100 camas. Estuvimos con el director de IMSS Bienestar a nivel estatal. Es una buena noticia y, por instrucciones del alcalde, debemos coordinarnos y dar todas las facilidades”, explicó Rentería Santana.

Aunque aún no se hace oficial, el funcionario aseguró que se espera que sea el presidente municipal de Los Cabos quien confirme el proyecto en los próximos días, una vez que se formalice la cesión del terreno por parte del ejido.

Refuerzan infraestructura de salud en Los Cabos

La construcción de este nuevo hospital público en Los Cabos forma parte de los esfuerzos por ampliar la cobertura médica en el municipio, especialmente en beneficio de la población sin seguridad social, bajo el modelo del programa IMSS Bienestar impulsado por el Gobierno Federal.

De concretarse, el hospital se sumaría a la creciente infraestructura médica en Baja California Sur, en una zona donde la demanda de servicios de salud ha aumentado debido al crecimiento poblacional y turístico.