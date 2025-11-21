Gestos ocultos de la Familia Real: La Princesa Leonor protege a Letizia, no al revés

COMUNICACIÓN NO VERBAL reveló las dinámicas internas de la Familia Real durante la solemne ceremonia de imposición del Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a la Reina Sofía. El acto se celebró el viernes 21 de noviembre en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, en homenaje a los cincuenta años de servicio de la Reina a España y la Corona. José Luis Martín Ovejero, experto en oratoria y credibilidad, analizó las miradas y los detalles no preparados que reflejan las verdaderas conexiones entre los miembros de la monarquía.

Señales de tensión y nerviosismo real

El primer detalle que llamó la atención del experto se observó nada más comenzar el evento, cuando la Reina Sofía ingresó al Salón del Trono. A pesar de su experiencia en actos públicos, la reina tenía el puño cerrado y apretado, lo que denotaba nerviosismo en un momento donde ella era la protagonista.

El Rey Felipe VI también mostró señales de tensión durante su discurso, especialmente al hablar de su madre. Aunque está muy acostumbrado a los discursos, el rey tuvo un inusual lapsus, al cambiar “vida entera” por “vida eterna” al referirse a su madre. Este cambio de registro en un momento tan personal es interpretado como un claro toque de nerviosismo.

Dinámicas reveladoras entre la Reina Letizia y la Princesa Leonor

Uno de los hallazgos más recurrentes del experto es la dinámica de protección entre la Reina Letizia y su hija mayor. Martín Ovejero señala que la Princesa Leonor es la que protege a la Reina Letizia y no al revés.

Al abandonar la sala, fue Leonor quien tomó del brazo a Letizia para llevarla como acompañante, un gesto que indica que la hija protege mucho a la madre. Esto fue parte de un día histórico que conmemoró el cincuentenario de la restauración de la Monarquía en España.

Unión constante entre padre e hija y afecto a la abuela

La unión total entre el Rey Felipe VI y la Princesa Leonor se reflejó en varios momentos. Durante la música instrumental, padre e hija intercambiaron palabras, demostrando una sintonía tal que no pudieron evitar comunicarse.

Incluso en los momentos menos preparados, como al colocarse para el besamanos, Leonor tocó el brazo de su padre antes de ubicarse a su lado, un detalle que refleja contacto físico constante y unidad automática. Además, las nietas, Leonor y la Infanta Sofía, estuvieron muy atentas a la Reina Sofía, cogiéndola por el hombro o la cintura, evidenciando afecto y unión. De hecho, después de la ceremonia, abuela y nieta (Leonor) caminaron cogidas por la espalda, simbolizando la continuidad de la Corona.