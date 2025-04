Gints Zilbalodis presentará Flow en el Zócalo capitalino

La distribuidora Cine CANÍBAL confirmó este lunes que el director Gints Zilbalodis visitará la Ciudad de México para presentar su película Flow en el Zócalo capitalino.

La función especial se llevará a cabo el próximo 30 de abril a las 19:00 horas, como parte de una celebración por el Día del Niño en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

El cineasta y animador letón Zilbalodis dirigirá unas palabras al público antes de la proyección, que ofrecerán de forma gratuita y abierta en la emblemática plaza del centro histórico.

La distribuidora anunció la visita del director a través de su cuenta oficial en X. “Gints Zilbalodis visitará México para presentar Flow en el Zócalo de la ciudad de México el próximo 30 de abril”, publicó Cine CANÍBAL.

¡Gints Zilbalodis en México! El director ganador del Oscar® y Globo de Oro, @gintszilbalodis visitará México para presentar FLOW en el Zócalo de la ciudad de México el próximo 30 de abril a las 19:00 hrs. ¡Los esperamos! pic.twitter.com/lEqtvadjol — Cine CANÍBAL® (@cineCANIBAL) April 21, 2025

La productora apuesta por el cine de arte, el cine internacional y las producciones nacionales e independientes, ese cine de calidad que las grandes cadenas no siempre incluyen.

Flow ha sido un éxito rotundo en México. La cinta ha superado los dos millones de espectadores en salas, cifra que celebra esta proyección especial como muestra de agradecimiento al público.

Ganador del Oscar y referente en el cine animado, Zilbalodis ha alentado a otros creadores a mantenerse firmes en sus proyectos, incluso cuando enfrentan limitaciones técnicas o presupuestales.

“Si trabajas en un proyecto pequeño, no intentes imitar a los grandes estudios. Trabaja como se adapten tú y tu equipo”, ha dicho el director.

También compartió una reflexión sobre los retos iniciales: “Un poco de ingenuidad es necesaria al comenzar un proyecto. Si yo hubiera sabido lo difícil que sería, no habría empezado. Pero al no entender los desafíos, me lancé y aprendí sobre la marcha”.

Sin embargo, el director no ha estado exento de complicaciones. Hace unos días, su cuenta de “X” fue hackeada por ciberdelincuentes que la utilizaron para promover criptomonedas.

Aunque logró recuperar el acceso, Zilbalodis confesó que el proceso fue desgastante. Por ello, decidió abandonar la plataforma de manera definitiva.

Pese a lo sucedido, se espera que Zilbalodis tenga una estadía amena en México, donde pueda ver de primera mano el amor de los mexicanos por Flow.