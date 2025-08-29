Giorgia Meloni, primera ministra italiana, víctima de difusión de fotos “íntimas” manipuladas

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, denunció haber sido víctima de la difusión de fotos robadas y manipuladas en páginas pornográficas, en un escándalo que sacude al país y que ha puesto el foco en la violencia digital contra las mujeres.

“Estoy asqueada por lo que pasó”, declaró Meloni al diario Il Corriere della Sera, luego de confirmarse que sus imágenes personales, tomadas en mítines políticos y vacaciones, fueron alteradas para sexualizarlas y publicadas sin consentimiento.

El foro que difundía imágenes robadas

Las fotos de Meloni, de la líder opositora Elly Schlein y de otras mujeres, fueron compartidas en un foro llamado Phica, con más de 700 mil suscriptores antes de su cierre.

Este sitio ya había sido denunciado por permitir que usuarios subieran imágenes íntimas de mujeres —incluso de niñas— acompañadas de comentarios sexistas, violentos y en algunos casos de corte pedófilo.

Meloni pidió a las mujeres denunciar inmediatamente a quienes difundan fotos sin consentimiento y exigió que los responsables sean castigados “con la máxima severidad”.

“Es desalentador comprobar que en 2025 aún hay quienes consideran normal pisotear la dignidad de una mujer, escondiéndose detrás de un teclado”, señaló.

“Cultura de la violación” en internet

Schlein, líder opositora también afectada, advirtió que estas prácticas son parte de una “cultura de la violación”, normalizada y amplificada en plataformas digitales donde se difunden los peores impulsos contra las mujeres.

Mientras tanto, el gobierno italiano analiza reformas legales y colectivos feministas preparan una demanda colectiva contra el foro.

Con información de la Agence France-Presse.