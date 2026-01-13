En La Paz, giros a la derecha solo con luz verde: nuevo reglamento de tránsito

Adiós a las vueltas con precaución

Una práctica común en las calles de la capital, dar vuelta a la derecha con el semáforo en rojo, quedó prohibida desde abril de 2022 con la entrada en vigor del Reglamento de Tránsito para la Movilidad Segura.

La capitana de corbeta Rut de la Fuente recordó que el artículo 29, fracción tercera, inciso F establece que los giros a la derecha o izquierda deberán realizarse únicamente cuando el semáforo marque luz verde.

“Las vueltas continuas, con precaución, están prohibidas desde abril del 2022”, puntualizó la oficial.

Ordenar la movilidad

La medida busca reducir riesgos viales y ordenar la movilidad en la ciudad, donde por años se mantuvo la costumbre de girar a la derecha con el semáforo en rojo.

De la Fuente reiteró que la disposición se encuentra vigente y que los agentes de tránsito están facultados para sancionar a quienes incumplan.

“Los giros deberán efectuarse cuando la luz verde indicativa del semáforo lo señale”, enfatizó, invitando a la ciudadanía a respetar el reglamento.

Aplicación estatal

El Ayuntamiento de La Paz ha difundido esta disposición como parte de las acciones de prevención y seguridad vial, con el objetivo de generar una cultura de movilidad más segura para peatones, ciclistas y automovilistas.

La misma disposición aplica en Los Cabos, Comondú y Loreto, pues sus reglamentos municipales de tránsito se alinean con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Baja California Sur, publicada en 2023 y vigente desde enero de 2024.

Esta ley establece criterios uniformes para todos los municipios, incluyendo la prohibición de giros continuos con semáforo en rojo.

En Los Cabos, el reglamento municipal también regula los giros en intersecciones y señala que deben realizarse únicamente cuando el semáforo lo permita.

En Comondú y Loreto, aunque los reglamentos locales no siempre detallan cada artículo en línea, la aplicación de la ley estatal garantiza que la norma sea válida en todo el territorio.

