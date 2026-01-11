Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

EN VIVO Globos de Oro 2026 hoy: lista de nominados, dónde y a qué hora ver desde México

Entérate de dónde y a qué hora ver los Globos de Oro 2026 en vivo hoy 11 de enero, con la lista completa de nominados y el talento mexicano presente.
11 enero, 2026
Golden Globes 2026

Golden Globes 2026. Foto: Creada con IA

Los Globos de Oro 2026 celebran su edición número 83 hoy 11 de enero desde el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California, premiando lo mejor del cine y la televisión. Para el público en México, la ceremonia podrá seguirse en vivo a partir de las 18:00 horas (tiempo del centro), marcando el inicio formal de la temporada de premios en Hollywood con la conducción de la comediante Nikki Glaser.

La transmisión EN VIVO de los Globos de Oro para territorio mexicano y Latinoamérica estará disponible a través del canal de televisión de paga TNT, mientras que en la plataforma de streaming llegará por medio de HBO Max. Además, para quienes buscan una opción de señal abierta, Imagen Televisión transmitirá el evento en el canal 3.1 y en su canal oficial de YouTube a partir de las 6:00 p.m. (hora del Pacífico) y 7:00 p.m. (hora de la CDMX).

En esta gala, el talento mexicano destaca con las nominaciones de Guillermo del Toro por la película “Frankenstein” de Netflix y de Diego Luna como mejor actor de drama en una serie de televisión por su papel en “Andor“. La competencia será reñida en las categorías principales, donde cintas como “Frankenstein“, “Hamnet” y “Sinners” buscan el galardón a Mejor Película de Drama.

Golden Globes 2026, galardón

Galardón que este 11 de enero se entregarán en los Golden Globes 2026. Foto: AFP

Nominados de los Globos de Oro y favoritos de la noche

Entre las producciones más nominadas de este año sobresale “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson, que domina las categorías de comedia o musical con 9 menciones. En el apartado de televisión, la serie “The White Lotus” de HBO Max encabeza las listas, seguida de cerca por producciones como “Adolescencia” y “Only Murders in the Building“.

Para los amantes de la animación, la categoría de Mejor Película Animada incluye títulos destacados como “Zootopia 2“, “Elio” y la aclamada “Demon Slayer: Castillo Infinito“. Es importante recordar que la alfombra roja comenzará aproximadamente dos horas antes del evento principal, donde se espera ver desfilar a estrellas de la talla de Jennifer Lawrence, Julia Roberts y Timothée Chalamet.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood busca con esta entrega consolidar nuevamente el prestigio de los Golden Globes como la antesala más importante de los premios Oscar. No pierdas detalle de los ganadores en esta noche donde el cine internacional, incluyendo la española “Sirat“, también busca hacer historia.

