Gloria Estefan hace historia: ¡Se convierte en la primera latina en el Salón de la Fama de Compositores de Estados Unidos!

Gloria Estefan, la reina del ritmo latino, ha hecho historia una vez más al convertirse en la primera mujer latina en ingresar al Salón de la Fama de Compositores de Estados Unidos. La ceremonia se llevó a cabo el 15 de junio en el lujoso Marriott Marquis Hotel de Nueva York. La incorporación de la cantante al SHOF, fue confirmada por Linda Moran, presidenta y CEO de la organización.

Gloria también compartió cómo la música ha sido su salvavidas y la forma en que la ha ayudado a superar momentos difíciles en su vida.

“Para mí, las letras y la música han sido algo en lo que me sumergía por completo. Me sentaba con los discos y leía quién escribió cada canción, absorbía cada letra”, reveló.

Además, durante la ceremonia, la intérprete de “No me vuelvo a enamorar” estuvo acompañada por su esposo, Emilio Estefan, quien ha sido una figura clave en su carrera musical. En su discurso, expresó su agradecimiento hacia él y recordó como la inspiró a escribir canciones.

“Recuerdo que me dejaste una noche después del ensayo, ni siquiera estábamos saliendo, y me dijiste que querías grabar un álbum original de la banda y te preguntabas si yo escribía canciones. Y así lo hice y he grabado cada canción que he escrito desde tu invitación deliciosamente convincente. Gracias, cariño, por tanto”, le dijo a su esposo durante su discurso.