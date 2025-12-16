Glorieta Fonatur: suspenderán obras durante periodo vacacional decembrino

Las obras en la Glorieta Fonatur estarán suspendidas durante el periodo vacacional del 20 de diciembre al 5 de enero, medida que ayudaría aliviar la carga vehicular que aumenta por la temporada navideña y de fin de año.

Roberto Flores Rivera, director general de Desarrollo Urbano, explicó que la pausa se debe a que la empresa constructora encargada del paso a desnivel tomará un descanso tras siete meses de trabajo continuo, incluyendo jornadas diurnas y nocturnas.

“En la pasada reunión de movilidad por parte de la SICT se nos informó que la empresa constructora tomará un periodo vacacional de aproximadamente un par de semanas, comenzando este fin de semana. Esto, lejos de afectar, nos ayuda porque nos encontramos en periodo vacacional”, indicó Flores Rivera.

El funcionario agregó que la obra ya registra un 62% de avance, y que los horarios nocturnos han permitido acortar los tiempos de construcción. La pausa temporal beneficiará a los conductores, quienes podrán transitar con mayor fluidez durante las fechas de mayor afluencia.