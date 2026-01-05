Glorieta Fonatur reinicia trabajos del paso a desnivel tras vacaciones

Este 5 de enero se reanudaron los trabajos del paso a desnivel de la glorieta Fonatur en San José del Cabo, tras un periodo de dos semanas de vacaciones. Las autoridades aseguraron que la interrupción no afectó los tiempos de ejecución de la obra.

Vacaciones no afectan el calendario de obra

El director general de Desarrollo Urbano, Roberto Flores Rivera, destacó que el periodo vacacional estaba contemplado dentro del calendario de obra, por lo que no se registraron retrasos.

“Las obras no sufrieron ningún retraso, ya que el periodo vacacional venía dentro del mismo calendario de obra. Ya este 2026 estamos esperando la culminación de esta importante obra; una de las indicaciones que nos dio el alcalde Christian Agúndez es que se cuide los trabajos para que la obra no colapse”, indicó Flores Rivera.

Fases de construcción y modificaciones en el tránsito

Flores Rivera explicó que los trabajos actuales se concentran en los puentes centrales de la glorieta, mientras que en fases posteriores se instalarán los puentes que conformarán los retornos hacia Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Asimismo, advirtió que estas nuevas etapas podrían generar modificaciones en el flujo vehicular, por lo que hizo un llamado a los automovilistas a planear sus traslados con anticipación para evitar congestiones en esta vía.

