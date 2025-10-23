Reconoce gobernador Castro Cosío la labor médica y anuncia mejora en abasto de medicamentos

Reconocimiento a quienes sostienen el sistema de salud

En el marco del Día de la Médica y el Médico, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó un encuentro con personal de salud de distintas instituciones. Durante el evento, reconoció la vocación, esfuerzo y compromiso del gremio médico, especialmente en comunidades rurales y zonas de difícil acceso.

La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de La Paz, donde el mandatario destacó que la entrega del personal médico ha sido clave para consolidar un sistema estatal de salud más sólido y cercano a la ciudadanía.

Mejora en el abasto de medicamentos

En este contexto, Castro Cosío anunció que el abasto de medicamentos en los centros de salud del estado ha mejorado de forma significativa. Actualmente, la cobertura supera el 90%, lo que representa un avance importante en el suministro de fármacos.

“El medicamento tenemos un muy buen abasto. No es un asunto ya de capital importancia”, afirmó el gobernador al responder preguntas sobre el tema.

Además, el mandatario destacó los resultados de la Ruta de la Salud, una estrategia impulsada por su administración. Esta iniciativa ha permitido atender de manera más eficiente las necesidades médicas en municipios con menor acceso a servicios.

“Con esta ruta que la presidenta determinó, estamos mejorando mucho el abasto en todos los centros de salud”, puntualizó.

Sin embargo, reconoció que uno de los principales retos sigue siendo la falta de especialistas en zonas del norte del estado, como Santa Rosalía y Guerrero Negro. Para enfrentar esta situación, el gobierno analiza incentivos y apoyos que hagan más atractiva la permanencia del personal médico en esas localidades.

Un homenaje al profesionalismo y la humanidad

Por su parte, la secretaria de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro, reiteró que este día representa un homenaje a quienes, con profesionalismo y humanidad, sostienen el funcionamiento del sistema de salud pública en Baja California Sur.

El evento concluyó con un desayuno y una rifa de obsequios, como muestra de reconocimiento a la labor del personal médico que trabaja día a día por el bienestar de la población.