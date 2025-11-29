Gobernador informa avances en salud, educación e infraestructura durante el 4º Informe de Gobierno

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó este viernes su Informe de Gobierno, al cual denominó, 4º Encuentro Ciudadano en San José del Cabo, donde expuso acciones estatales en salud, educación, agua potable, vivienda, seguridad e infraestructura.

La administración estatal reportó una inversión superior a 400 millones de pesos para modernizar infraestructura hospitalaria, con obras en el Hospital Salvatierra y la instalación de un mastógrafo digital en Santa Rosalía.

En vivienda, se detallaron más de 125 millones de pesos destinados a cuartos dormitorio, viviendas progresivas, pisos firmes y entrega de títulos de propiedad.

El sector educativo suma más de mil millones de pesos aplicados en infraestructura escolar, además de 220 millones en becas y apoyos. También se informó sobre 122 mil uniformes y útiles escolares entregados, 4,400 becas asignadas y avances en los nuevos campus de Ciudad Insurgentes, Cabo San Lucas y La Ribera.

Para agua potable y saneamiento, el Gobierno estatal indicó que se ha alcanzado más del 60% de la meta sexenal en ampliación de redes.

En materia de seguridad, se mencionaron inversiones como 30 millones de pesos en videovigilancia, 72.8 millones en equipamiento policial y la incorporación de 26 unidades nuevas.

Los programas económicos y de empleo registran 12 mil personas capacitadas, apoyos a actividades agropecuarias y acciones de sanidad vegetal que fortalecen exportaciones.

El apartado de infraestructura incluye 194.2 millones de pesos en pavimentación, 98.5 millones en caminos rurales, 27.2 millones en sistemas fotovoltaicos y obras estratégicas como el puente Santa Cruz en Los Cabos.

El encuentro se desarrolló sin contratiempos. No se registraron manifestaciones, incidentes, ni interrupciones durante su realización.