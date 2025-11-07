Gobernador reconoce avances en Mulegé durante el Primer Informe de Edith Aguilar

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío asistió al Primer Informe de Gobierno de Mulegé, encabezado por Edith Aguilar Villavicencio en la plaza Benito Juárez de Santa Rosalía.

Durante su intervención, reconoció los avances alcanzados y destacó que los resultados son fruto del trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno.

Coordinación y compromiso con el desarrollo

Castro Cosío subrayó que aún hay retos por atender, pero aseguró que la colaboración entre autoridades y ciudadanía permitirá consolidar los logros alcanzados.

Dijo que la prioridad es seguir mejorando la infraestructura, los servicios públicos y la calidad de vida en las comunidades de Mulegé.

Reconocimiento a la gestión municipal

El mandatario reconoció el desempeño de Edith Aguilar Villavicencio, y expresó su disposición de mantener una relación cercana para fortalecer el desarrollo del municipio y garantizar bienestar a las familias muleginas.

Por su parte, la presidenta municipal agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, que ha permitido avanzar en infraestructura urbana y de salud, rehabilitar caminos vecinales y atender al sector pesquero y a las comunidades rurales.

Trabajo conjunto por Mulegé

Al cierre del evento, el gobernador reafirmó el compromiso de su administración de seguir trabajando con el Ayuntamiento de Mulegé, para impulsar el crecimiento económico y social del municipio.

“Trabajar en unidad es la clave para transformar Mulegé y fortalecer el bienestar de su gente”, puntualizó.