Jueves 13 de Noviembre, 2025
BCS

Gobernador de BCS recibe a la embajadora de Palestina y refuerzan cooperación bilateral

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, recibió en Palacio de Gobierno a la embajadora de Palestina en México, Nadya Layla Rasheed
Brenda Ireri Yáñez
13 noviembre, 2025
0
7
Palestina: Gobernador de BCS se reúne con la embajadora para fortalecer la cooperación

Gobierno de BCS

Palestina estuvo al centro del encuentro entre el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y la embajadora Nadya Layla Rasheed, realizado en Palacio de Gobierno, donde dialogaron sobre la situación de su país y la importancia de fortalecer la cooperación bilateral.

Durante la reunión, el mandatario reiteró el compromiso de Baja California Sur con la paz, el diálogo y el respeto a los derechos humanos, subrayando que la entidad mantiene distancia de temas como conflicto armado, violencia internacional o cualquier forma de enfrentamiento político, al privilegiar siempre soluciones pacíficas.

Castro Cosío destacó la importancia de ampliar el intercambio cultural, académico y técnico, con Palestina al considerar que estas iniciativas contribuyen al entendimiento mutuo y evitan que las sociedades se vean afectadas por contextos negativos como la crisis humanitaria, las disputas territoriales o la desinformación vinculada a escenarios de guerra.

La embajadora de Palestina, Nadya Rasheed agradeció la solidaridad expresada por las instituciones sudcalifornianas, señalando que este respaldo representa un mensaje significativo para Palestina en momentos complejos, donde la difusión de información clara contrasta con narrativas centradas en acusaciones, sanciones o escenarios de tensión internacional.

Ambas partes acordaron dos acciones principales:

  1. Exhibir material gráfico sobre la realidad palestina en los cinco municipios.

  2. Explorar mecanismos de cooperación académica y técnica en ciencia, cultura y energías renovables, fortaleciendo las relaciones internacionales de BCS desde una visión de paz y no de conflicto.

EtiquetasGobierno de Baja California Sur
