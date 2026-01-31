Gobernador de BCS y fantasías Mitofsky

Entendemos todos que cualquier empresa privada dedicada a estudios de mercado y encuestas requiere de ingresos para sobrevivir.

También queda claro que las 32 entidades federativas de México y los 150 municipios más ricos del país requieren promover sus logros y promocionar su imagen en los medios de comunicación y revistas especializadas.

Pero lo que resulta poco comprensible y, hasta reprochable y condenable, es que un gobernante, de cualquier nivel, utilice dinero del erario público para pagar encuestadoras que lo hagan aparecer como bien calificado y aceptado por su comunidad.

Es evidente que algunos gobernadores y alcaldes lo hacen por muchas y diferentes razones; pero las principales son por ego, por ambición político-electoral o por presión y chantaje mediático.

El Gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, “El Profe”, no tiene ambiciones político-electorales, no se deja presionar ni chantajear por nadie y su ego cabe perfectamente en un cochecito compacto o en una casita modesta, por lo cual no paga para que lo alaben ni se mortifica porque no aparezca en las primeras posiciones de los ranqueos de gobernadores de México.

Por las razones anteriores se entiende, aunque sea increíble, que gobernadores como Mara Lezama y Ricardo Gallardo, de Quintana Roo y de San Luis Potosí, respectivamente, ocupen el primero y el segundo lugar nacional ; o que Clara Brugada ocupe el quinto lugar.

Sostener públicamente que, en una encuesta del mes de diciembre de 2025, El Profe Víctor Castro ocupe el lugar número 30 es, por decir lo menos, una fantasía, un cuento o un invento, provocados por la falta de “motivación” o ausencia del “estímulo adecuado”. El Gobernador Castro no engrasa los ejes de esas carretas.

El respetable Roy Campos queda cordialmente invitado a acompañar y comprobar en campo y en carne propia el cariño, afecto y aceptación que este mandatario se ha ganado entre la población de Baja California Sur.

Seguramente le bastará una sola visita para maravillarse de todas las riquezas naturales de este inigualable Estado mexicano, y también para percatarse personalmente de que El Profe, sin duda alguna, es el Gobernador más justipreciado en la historia de Baja California Sur.