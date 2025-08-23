Polémica: captan a gobernador de BCS en partido de Grandes Ligas

En redes sociales se difundieron fotografías en las que usuarios aseguran aparece el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío durante el partido de Grandes Ligas entre Dodgers y Padres de San Diego en el Petco Park, California. Además, en la transmisión oficial del encuentro también se alcanzó a observar la imagen del mandatario.

La difusión de estas imágenes provocó críticas por la aparente incongruencia con el discurso de austeridad que impulsa Morena. Según portales de venta, los boletos más caros para este encuentro llegaron a 404 dólares, cerca de 7,500 pesos mexicanos, sin contar traslados ni hospedaje.

El caso se suma a otros cuestionamientos recientes hacia integrantes del mismo partido:

Andy López Beltrán , secretario de Organización de Morena, recibió críticas por sus vacaciones de lujo en Tokio .

Mario Delgado Carrillo , secretario de Educación Pública, fue señalado por su estancia en un hotel de alta categoría en Portugal .

Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual senador, enfrentó abucheos en un evento público en medio de señalamientos sobre gastos ostentosos.

Mientras tanto, Luisa María Alcalde, como líder nacional de Morena, ha defendido la austeridad republicana como un pilar del partido, promoviendo un estilo de vida sencillo y el rechazo a los lujos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que el poder debe ejercerse con humildad y sencillez, un mensaje constante en sus conferencias matutinas.

En Baja California Sur, la violencia en la zona norte ha reforzado las críticas hacia el gobernador. Algunos usuarios defendieron su derecho a asistir a un espectáculo deportivo. Otros cuestionaron su presencia en un evento de alto costo mientras el estado enfrenta problemas de seguridad, escuelas con carencias y hospitales sin medicinas ni condiciones adecuadas, donde incluso falta aire acondicionado y los pacientes sufren por el calor.

