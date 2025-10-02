Gobernador de BCS sobre El Moto Ratón: “Era policía municipal, eso duele”

La noche del miércoles 1 de octubre, fuerzas de seguridad realizaron dos operativos coordinados en los municipios de Comondú y Loreto. Como resultado, detuvieron a cinco personas , entre ellas Luis Alberto “N”, alias El Moto Ratón, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó el hecho.

“Anoche hubo un evento importante en Comondú que se darán los pormenores por parte de las autoridades de seguridad, pero lo que si quiero adelantar que fue un generador de violencia que está detenido junto con otros cómplices, y los detalles se incautó un buen cargamento de armamento y de droga que ponen en condición de riesgo no solo a Comondú sino a Baja California Sur”., declaró el mandatario.

Lee más: Capturan a El Moto Ratón en Comondú durante operativo de la Mesa Estatal de Seguridad

De acuerdo con la Mesa Estatal de Seguridad, la captura de El Moto Ratón forma parte de la estrategia contra los hechos violentos que han afectado a la zona. Luis Alberto “N” era considerado un objetivo prioritario en la entidad.

Castro Cosío lamentó que el detenido fuera ex policía municipal.

“Este generador de violencia es local, desgraciadamente, había sido policía municipal y esto duele, porque los sudcalifornianos deberíamos de cuidarnos a los sudcalifornianos y también ahí viene gente de otros estados que han sido detenidos y que vienen a generar violencia acá en nuestra entidad””, agregó.

El gobernador destacó que en septiembre se registró una reducción en la incidencia delictiva y reconoció el trabajo de las corporaciones de los tres niveles de gobierno que participan en los operativos.