Gobernador de BCS se reúne con transportistas y autoridades federales en Los Cabos

En congruencia con los principios de la Cuarta Transformación, basados en el diálogo, la legalidad y la justicia social, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, y representantes del sector transportista.

El encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento a los acuerdos existentes y avanzar en soluciones viables para el gremio transportista, considerado estratégico para la actividad turística del municipio.

Durante la reunión, el Gobernador señaló que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y el sector transportista resulta clave para consolidar un transporte turístico ordenado y legal en Los Cabos.

Asimismo, destacó que este trabajo conjunto busca garantizar condiciones dignas para quienes cumplen con la normatividad vigente y fortalecen el desarrollo del destino.

Castro Cosío reiteró que su administración mantendrá un diálogo permanente, abierto y respetuoso con el sector, privilegiando el consenso como vía para atender sus planteamientos, siempre con apego a la ley.

“Cuentan con el respaldo de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Juntos encontraremos la solución más viable para quienes trabajan dentro de la legalidad”, expresó.

Finalmente, el mandatario estatal reafirmó su compromiso de impulsar soluciones de fondo, con orden y justicia social, que fortalezcan al sector transportista y contribuyan al desarrollo sostenible de Los Cabos.

