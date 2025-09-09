Gobernador Víctor Castro encabeza reunión de evaluación tras el paso del huracán “Lorena”

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó este lunes una reunión de trabajo con el gabinete legal y ampliado. En el encuentro se evaluaron las acciones realizadas durante el paso del huracán Lorena. El mandatario destacó la entrega y disposición del personal del Gobierno del Estado desplegado en los municipios para atender a la población.

En la reunión se reconoció la labor de Protección Civil, policías, bomberos, SICT y Guardia Nacional (GN). Estas instituciones se mantuvieron en alerta permanente para salvaguardar a las familias sudcalifornianas.

De manera especial, el Gobernador subrayó la colaboración de grupos voluntarios de Protección Civil integrados por mujeres, hombres y jóvenes de las comunidades de La Bocana y Punta Abreojos. Señaló que mostraron gran solidaridad, en particular en las labores de apoyo en carreteras.

Finalmente, anunció que, una vez concluido el monitoreo por la posible formación de la tormenta Mario, se emprenderá una jornada de limpieza en todo el estado. También se pondrá en marcha un programa emergente de bacheo para atender de manera inmediata las vialidades afectadas.

