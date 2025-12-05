Gobernador inaugura sesión del Colegio Nacional del Notariado en La Paz

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, inauguró en la capital la sesión del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, donde subrayó la importancia de integrar herramientas tecnológicas al servicio notarial sin dejar de lado la ética, la honradez y la transparencia que exige la profesión.

Durante su intervención, el mandatario advirtió que la digitalización por sí sola no garantiza mejores prácticas si persisten actos indebidos vinculados a la manipulación de documentos. “Podemos modernizar todo, pero sin ética, cualquier herramienta pierde valor”, señaló.

Por su parte, Nancy Hevia Aguiar, presidenta del Colegio de Notarios de Baja California Sur, apuntó que el encuentro tiene como propósito analizar los avances en modernización tecnológica del notariado, armonizar legislaciones estatales y actualizar los instrumentos jurídicos que rigen la actividad.

Leer más: Saldo blanco en BCS al cerrar la temporada de lluvias y ciclones 2025

Castro Cosío destacó además la elección de La Paz como sede del evento, calificándola como un espacio propicio para que representantes de todo el país compartan experiencias y diseñen estrategias que fortalezcan la eficiencia del sector mediante procesos tecnológicos más sólidos.

Finalmente, el Gobernador celebró los 70 años del Colegio Nacional del Notariado y los 45 años del Colegio local, reiterando la necesidad de mantener la honestidad, la transparencia y la responsabilidad social en cada acto notarial.