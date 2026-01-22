Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 22 de Enero, 2026
BCS

Encabeza gobernador sesión del Consejo de Paz y Justicia Cívica en BCS

El Consejo de Paz y Justicia Cívica trabajará con base en cuatro ejes estratégicos y presentará un plan de acción en abril, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la tranquilidad en BCS.
22 enero, 2026
IMG: Gobierno de BCS

Durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Paz y Justicia Cívica en Baja California Sur, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío destacó la necesidad de fortalecer acciones que consoliden la paz y la tranquilidad en la entidad, a través del diálogo permanente con todos los sectores sociales.

El mandatario estatal subrayó que el objetivo central del Consejo de Paz y Justicia Cívica es construir una paz auténtica, basada en la participación social y la coordinación institucional.

“La idea central es que el gobierno dialogue con todos los sectores sociales, con el propósito de garantizar una paz sin simulación y una tranquilidad sin exceso de confianza”, expresó.

Castro Cosío manifestó su confianza en que este órgano colegiado marcará el rumbo de las acciones en materia de paz y seguridad en Baja California Sur. Recordó que la entidad se mantiene como uno de los estados más seguros del país, resultado del trabajo conjunto entre instituciones, lo que ha permitido una disminución significativa en los homicidios dolosos.

El titular del Ejecutivo estatal informó que el Consejo de Paz y Justicia Cívica trabajará con base en cuatro pilares fundamentales. Estos son la coordinación operativa entre instituciones, la vinculación estatal con los consejos municipales, el despliegue territorial para conocer de manera directa las problemáticas comunitarias y la elaboración de un diagnóstico que servirá como documento rector del organismo.

Durante la sesión, se designó a Alma Lidia Cota Ojeda como secretaria técnica del Consejo. La funcionaria cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público y se desempeñó recientemente como directora del Consejo Estatal Anticorrupción.

Finalmente, el gobernador informó que los primeros trabajos del Consejo de Paz y Justicia Cívica contemplan la elaboración de un diagnóstico y un plan de acción, los cuales se prevé concluir en el mes de abril. Posteriormente, se presentará un plan integral de acciones y evaluación. Asimismo, convocó a todas las instancias a sumar propuestas y coordinar esfuerzos para continuar reduciendo la inseguridad y las adicciones en Baja California Sur.

