Víctor Castro anuncia construcción de nuevo puente vehicular en La Paz para 2026

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, informó que el gobierno estatal contempla la construcción de un nuevo puente vehicular en La Paz. Se proyectan dos posibles lugares: uno en la calle Manuel Márquez de León, y el otro en el bulevar 5 de Febrero, ambos sobre el arroyo que cruza entre Patriotismo y Avenida el Triunfo.

Se iniciaría durante el 2026, como parte de un paquete de obras públicas orientadas a mejorar la movilidad y reducir el aislamiento vial.

El mandatario estatal fue cuestionado sobre las próximas obras de infraestructura en el estado. En respuesta, señaló que los trabajos ya se están planificando y que se están considerando aspectos técnicos como la longitud y la viabilidad del terreno.

“Nos falta hacer otro puente, no alcanzamos este año, pero vamos a hacer otro puente aquí por la calle Manuel Márquez de León… de estas para no dejar aislado esta zona de acá. Otro puente pensamos que en el GUM, en la 5 de febrero hay que ver dónde no está tan largo el tirante, más corto. Será el año que entra y si puedo el 27 ya cierro toda la parte deportiva”, afirmó Castro Cosío.