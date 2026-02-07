Gobernador de BCS anuncia cambios en Casa Cuna tras fugas

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó que se realizarán cambios en la dirección de la Casa Cuna-Casa Hogar del estado, tras las recientes y constantes fugas de adolescentes. El mandatario señaló que, aunque la institución ha recibido mejoras significativas en su infraestructura y atención, un grupo de jovencitas de entre 14 y 15 años se resiste a permanecer en el centro de resguardo, lo que ha generado una situación de alerta para el Sistema DIF Estatal.

Víctor Castro enfatizó que el recinto no es una prisión y que las menores salen a la escuela y participan en excursiones; sin embargo, lamentó que existan personas externas que alientan a las jóvenes a escapar por periodos cortos. “A mí sí me angustia mucho eso… hay gente de muy mala fe que las puede llevar a consumo de drogas o a otras actividades”, expresó el gobernador ante el cuestionamiento sobre la seguridad de las internas que han reincidido en abandonar las instalaciones.

La problemática se agrava debido a que muchas de estas adolescentes se encuentran en situación de desamparo total. El gobernador explicó que, en la mayoría de los casos, los padres enfrentan procesos judiciales, están presos o simplemente han abandonado a sus hijos, y ningún familiar cercano (abuelos o tíos) acepta hacerse responsable de su tutela, dejando al Ministerio Público como única opción el ingreso de los menores a la Casa Cuna.

El titular del ejecutivo estatal reveló que la situación emocional dentro de la institución es compleja, pues las jóvenes “están muy conscientes” y manifiestan abiertamente que no desean estar bajo resguardo. Ante esto, el gobierno ha buscado opciones educativas como la preparatoria abierta y la capacitación para el empleo, con el objetivo de que, al cumplir la mayoría de edad, tengan herramientas para subsistir de manera independiente.”A mí me reduce emocionalmente al mínimo mi condición ahí porque es humana, no es cosas del gobierno. La hemos mejorado la casa como no tienen ni idea, le acabamos de hacer una cancha para que aprendan un deporte nuevo.”

“No hay responsabilidad con los trabajadores… estamos por cambiar la dirección, hemos buscado la manera de arroparlas. Hay gente que desde fuera, amigos o familiares, les ayudan a estar fuera un par de días.”

Sobre el relevo en la dirección de la Casa Cuna, el gobernador fue directo al mencionar que la selección del nuevo perfil ha sido minuciosa y que incluso ha habido tensiones políticas en el proceso. Mencionó que existen diferencias con una diputada local respecto a quién debe ocupar el cargo, pero aseguró que priorizará la capacidad técnica y el compromiso humano para estabilizar el ambiente dentro del hogar de resguardo ubicado en La Paz.

Finalmente, Víctor Castro reiteró que la Casa Cuna cuenta con todos los insumos básicos como cama, ropa y alimentación de calidad gracias al apoyo de la comunidad, por lo que el problema de las fugas se centra en una decisión de un “pequeño núcleo” de las internas de mayor edad. La administración estatal espera que con el cambio de mando se implementen nuevas estrategias que logren “arropar” mejor a las adolescentes y evitar que caigan en manos de personas que busquen explotarlas o introducirlas al mundo de las adicciones.

