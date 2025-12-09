Gobernador de BCS asegura que delitos de alto impacto han disminuido más del 300%

Respuesta a críticas sobre violencia en el estado

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío defendió los avances en seguridad después de las declaraciones del obispo Cuauhtémoc, quien afirmó que la violencia no ha bajado en la entidad.

El mandatario aseguró que las cifras oficiales muestran una reducción clara en los delitos de alto impacto durante los últimos cuatro años.

Reducción histórica en homicidios dolosos

El gobernador explicó que los homicidios dolosos bajaron más del 300%, según datos nacionales respaldados por carpetas de investigación.

Además, reconoció que Loreto tuvo un repunte inusual de casos, aunque insistió en que se trata de un fenómeno aislado que requiere atención especial de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Si se comparan los datos con los anteriores, se verá que las cifras son serias y probadas. Hemos disminuido más del 300% los delitos de alto impacto”, afirmó.

Casos aislados en La Paz y Los Cabos

El jefe del Ejecutivo estatal recordó que desde junio en La Paz no se han registrado delitos de alto impacto. En cambio, mencionó hechos aislados como:

El asesinato de un empresario.

El ataque en el que murieron dos policías.

Ambos sucesos, dijo, fueron dolorosos pero excepcionales.

Por otra parte, aclaró que el reciente reporte de una balacera en Los Cabos correspondió en realidad a un robo en un estacionamiento. La policía detuvo a los responsables después de realizar disparos preventivos.

Estrategia especial para municipios prioritarios

El gobernador señaló que se necesita una estrategia especial para Loreto y Los Cabos, sin descuidar el resto del estado.

“La prioridad es que Baja California Sur salga de esta situación de violencia”, expresó.

Tendencia estable y acciones coordinadas

Finalmente, el mandatario destacó que la seguridad se mantiene estable en los principales municipios.

De esta manera, confió en que las acciones coordinadas permitirán sostener la tendencia a la baja en los próximos meses.