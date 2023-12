Gobernador de BCS no violó ninguna ley, responde Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las acusaciones que hizo la dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California Sur, Guadalupe Saldaña Cisneros, acerca del acompañamiento que tuvo del gobernador del estado y de tres de los alcaldes durante su gira de precampaña en la media península.

La precandidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia declaró que Víctor Manuel Castro Cosío no violó ninguna ley, y que no participó de manera activa en los mítines que encabezó en La Paz y en Los Cabos.

“No participó. Creo que no está bien enterada. Me acompañó en un pequeño recorrido que hicimos hasta el lugar. Ni estuvo en el templete. Ni habló. Entonces no está bien enterada. No violó ninguna ley”, manifestó.