Gobernador de BCS se deslinda del caso de pescadores juzgados en EU

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, declaró que no tiene facultades para intervenir en el caso de los dos pescadores de Puerto San Carlos que podrían enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos. Julio César Zúñiga Luna y Jesús Iván Rodríguez Leiva están siendo juzgados por tráfico de personas, tras un naufragio ocurrido el 5 de mayo en San Diego, en el que murieron varias personas.

El gobierno de Estados Unidos los considera responsables del incidente y, según reportes consulares, la pena de muerte podría efectuarse en su contra. El gobernador fue cuestionado sobre si haría un exhorto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para intervenir diplomáticamente. En su respuesta, Castro Cosío explicó que no corresponde al gobierno estatal intervenir en procesos judiciales extranjeros.

El gobernador dijo comprender la preocupación de las familias afectadas, pero reiteró que no tiene injerencia alguna. Añadió que carece de información suficiente para emitir una postura sobre la situación jurídica de los detenidos.

“Eso le corresponde a la investigación a los Estados Unidos. No te puedo dar una opinión. Entiendo y me uno al dolor de la familia, pero pues yo no sé ni siquiera el tipo de embarcación que llevaban, carecemos de información. Emitir un juicio de mi parte en este sentido, me parece que no es lo correcto. Lo correcto es que sean las autoridades norteamericanas las que hagan la investigación, determinen y ellos. Eso les toca a ellos”, agregó Castro Cosío.