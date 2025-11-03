Gobernador entrega ocho vehículos al SEDIF para fortalecer programas sociales

Con una inversión superior a 5.7 millones de pesos, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío entregó ocho nuevos vehículos al Sistema Estatal DIF (SEDIF), con el propósito de fortalecer la operación de los programas de asistencia social en beneficio de los sectores más vulnerables de Baja California Sur.

El mandatario estatal destacó que estas unidades permitirán mejorar la atención y el acompañamiento que brinda la institución a las familias sudcalifornianas, al facilitar el traslado de personal, insumos y apoyos hacia comunidades urbanas y rurales.

“Con estos vehículos, fortalecemos la capacidad del SEDIF para cumplir su labor solidaria con quienes más lo necesitan. Nuestro compromiso es seguir apoyando las acciones que promueven el bienestar y la justicia social en cada rincón del estado”, expresó Castro Cosío.

El paquete vehicular está conformado por cinco automóviles tipo sedán, una vagoneta, una unidad tipo redilas y un camión de carga pesada. Estos vehículos para el SEDIF se asignarán a las áreas operativas que atienden programas como alimentación escolar, atención alimentaria en los primeros 1,000 días, pensiones humanitarias e impulso productivo familiar, entre otros.

Durante la entrega, el gobernador reconoció la labor del personal del SEDIF y reiteró que su administración continuará impulsando acciones que fortalezcan los programas sociales y garanticen una atención digna a las y los sudcalifornianos que más lo necesitan.

Como parte de esta jornada, Castro Cosío también entregó material deportivo a escuelas que participaron en el desfile cívico del 16 de septiembre, en reconocimiento a su entusiasmo y contribución a las actividades conmemorativas por la Independencia de México.