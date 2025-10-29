Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 29 de Octubre, 2025
HomeBCS“El derecho es Inútil sin justicia”: Gobernador lanza advertencia a juristas en la UABCS
BCS

“El derecho es Inútil sin justicia”: Gobernador lanza advertencia a juristas en la UABCS

La UABCS inauguró un congreso de derecho con la participación del gobernador, quien urgió a los futuros juristas a ejercer la ley con ética y compromiso social
Carlos Cisneros
29 octubre, 2025
0
20
Gobernador lanza mensaje en congreso de la UABCS

Foto: UABCS

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío lanzó un mensaje contundente a las juventudes universitarias durante la inauguración del congreso de derecho de la UABCS. El mandatario aseguró de manera categórica que el derecho pierde su valor si no tiene como propósito fundamental la búsqueda de la justicia para la ciudadanía.

Castro Cosío instó a los futuros profesionales a ejercer su vocación con altos estándares de responsabilidad, ética y un marcado sentido social. Además, hizo énfasis en que la ley solo se enaltece cuando su aplicación es correcta y cuando contribuye a fomentar la convivencia armónica y respetuosa entre las sociedades.

En ese sentido, destacó que la verdadera justicia se relaciona directamente con la defensa de la paz, la dignidad humana y el compromiso con la vida y el entorno natural.

Reflexión crítica ante la coyuntura histórica

El rector de la UABCS, Dr. Dante Salgado González, señaló la importancia de este encuentro como uno de los foros más relevantes para el debate académico dentro de la institución. Salgado González reconoció que México atraviesa un momento histórico que exige una evolución constante del marco legal junto con la sociedad.

La UABCS trabaja activamente para formar juristas con una sólida base ética, profundamente comprometidos con los derechos humanos y la justicia social. Este congreso es fundamental para fortalecer la vocación de servicio público que distingue a las y los estudiantes universitarios.

El evento académico, que se celebró en el Teatro de la Ciudad de La Paz, incluye paneles, ponencias y conferencias magistrales impartidas por destacados expertos nacionales e internacionales. Los temas a abordar incluyen los retos del nuevo sistema judicial mexicano, la reforma electoral, la prisión preventiva y la oratoria jurídica.

Amplio respaldo al crecimiento universitario

Este relevante encuentro cuenta con el respaldo de múltiples entidades públicas y organismos clave del sector jurídico y académico. La organización tiene el apoyo del Gobierno del Estado de Baja California Sur, además de instituciones como el Poder Judicial, el H. Congreso del Estado, el ITAI, el IEEBCS y el Sistema Estatal Anticorrupción.

El Dr. Dante Salgado aprovechó la ocasión para reconocer públicamente el acompañamiento constante del gobernador a la UABCS en Baja California Sur. El respaldo del mandatario ha sido vital, permitiendo que la UABCS amplíe sus oportunidades académicas, científicas y sociales, fortaleciendo así la institución.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasUABCS
Articulo anterior

Checo Pérez promete un regreso que “sorprenderá al mundo”

Siguiente articulo

“Comando Vermelho”: así opera el grupo de narcotráfico más temido y poderoso ...