“El derecho es Inútil sin justicia”: Gobernador lanza advertencia a juristas en la UABCS

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío lanzó un mensaje contundente a las juventudes universitarias durante la inauguración del congreso de derecho de la UABCS. El mandatario aseguró de manera categórica que el derecho pierde su valor si no tiene como propósito fundamental la búsqueda de la justicia para la ciudadanía.

Castro Cosío instó a los futuros profesionales a ejercer su vocación con altos estándares de responsabilidad, ética y un marcado sentido social. Además, hizo énfasis en que la ley solo se enaltece cuando su aplicación es correcta y cuando contribuye a fomentar la convivencia armónica y respetuosa entre las sociedades.

En ese sentido, destacó que la verdadera justicia se relaciona directamente con la defensa de la paz, la dignidad humana y el compromiso con la vida y el entorno natural.

Reflexión crítica ante la coyuntura histórica

El rector de la UABCS, Dr. Dante Salgado González, señaló la importancia de este encuentro como uno de los foros más relevantes para el debate académico dentro de la institución. Salgado González reconoció que México atraviesa un momento histórico que exige una evolución constante del marco legal junto con la sociedad.

La UABCS trabaja activamente para formar juristas con una sólida base ética, profundamente comprometidos con los derechos humanos y la justicia social. Este congreso es fundamental para fortalecer la vocación de servicio público que distingue a las y los estudiantes universitarios.

El evento académico, que se celebró en el Teatro de la Ciudad de La Paz, incluye paneles, ponencias y conferencias magistrales impartidas por destacados expertos nacionales e internacionales. Los temas a abordar incluyen los retos del nuevo sistema judicial mexicano, la reforma electoral, la prisión preventiva y la oratoria jurídica.

Amplio respaldo al crecimiento universitario

Este relevante encuentro cuenta con el respaldo de múltiples entidades públicas y organismos clave del sector jurídico y académico. La organización tiene el apoyo del Gobierno del Estado de Baja California Sur, además de instituciones como el Poder Judicial, el H. Congreso del Estado, el ITAI, el IEEBCS y el Sistema Estatal Anticorrupción.

El Dr. Dante Salgado aprovechó la ocasión para reconocer públicamente el acompañamiento constante del gobernador a la UABCS en Baja California Sur. El respaldo del mandatario ha sido vital, permitiendo que la UABCS amplíe sus oportunidades académicas, científicas y sociales, fortaleciendo así la institución.