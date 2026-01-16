¿Gobernador de Nay. salpicará a Presidenta de México? (VIDEO)

El 23 de abril de 2023, la Revista Perfiles, al igual que otros medios de comunicación nacionales y locales, publicó lo siguiente:

“El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, pidió a sus seguidores hacer trabajo político en favor del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para conseguir la candidatura de MORENA a la presidencia de la República, al expresar públicamente su apoyo por el funcionario federal.

“No me gusta esconder mis cartas. Me gusta ponerlas boca arriba, a los ojos de todos. Y el día de hoy yo vengo a dar mi apoyo a Adán Augusto López. No vengo a esconderme”, dijo, según se aprecia en un video difundido en redes sociales.”

Cuando el Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, se sentía fuerte y poderoso, apoyó abiertamente a Adán Augusto López para la candidatura de MORENA a la Presidencia de México.

Hoy, en el 5° año de Gobierno, el Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, menos fuerte y menos poderoso, pareciera estar en afanosa búsqueda de alguien que lo pueda amparar y proteger para un buen cierre y término de su gestión.

Como todo en la vida, el poder acaba. Los Gobernadores mexicanos conocen muy bien los ciclos o etapas del poder y del Gobierno. Son como un tobogán. Son como una veladora. Y a todos ellos, en el ocaso de su gobierno, les da por prender muchas veladoras y encomendarse a todos los santos en busca de ese amparo y protección para su posgestión.

Los tiempos corren y la ansiedad aumenta ante el final que se acerca irremediablemente.

En enero de 2027, en Nayarit, al igual que en otros 16 Estados, seguramente habrá un aspirante de MORENA perfilado para la candidatura a la gubernatura. Ya sólo falta un año para ello.

El 6 de junio de 2027, serán las elecciones para elegir al nuevo Gobernador de Nayarit y a otros 16 Gobernadores en México. Ya sólo faltan 16 meses y unos días.

En septiembre de 2027, un nuevo personaje político asumirá el cargo de Gobernador de Nayarit. Ya sólo faltan 20 meses para el cambio.

Ante este panorama inevitable, cabe preguntarse si el Mega Operativo Nuevo Nayarit, el Fondo Soberano Nuevo Nayarit, la persecución a los Notarios Públicos de Nayarit y otras acciones polémicas ordenadas e instrumentadas por el Gobernador, tendrán los apalancamientos necesarios y suficientes para trascender exitosamente la gestión o se convertirán en dagas que puedan afectar a la Presidenta Claudia Sheinbaum justo cuando en el 2027 llegue a la mitad de su gestión presidencial.

YM