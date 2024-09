Gobernador de BCS recibe carta de omisiones para localización de desaparecidos

En representación del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, la directora del colectivo Búsqueda X La Paz, Iris Manríquez, le hizo entrega al gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosió, una carta de omisiones que presuntamente han impedido continuar con los esfuerzos en la prevención, búsqueda y localización de las víctimas de desaparición.

LEER MÁS: Aumenta el número de menores desaparecidos en Baja California Sur

Según la coordinadora de jornadas de búsqueda a nivel estatal, en el documento se solicita a las autoridades estatales y a la Mesa de Seguridad de Baja California Sur que se retomen las reuniones semanales del Mecanismo de Coordinación Estatal en materia de Desaparición de Personas, como lo establece el artículo 26 de la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas.

Iris Manríquez, declaró frente al mandatario estatal que el objetivo es seguir encontrando a más personas que siguen como no localizadas y desactivar un centenar de fichas de búsqueda que se mantienen activas en los archivos de los colectivos de La Paz, Los Cabos y Comondú.

“Hay mucho trabajo atrasado y las madres han localizado 94 fosas nada más con ayuda de ellas, necesitamos el apoyo de ustedes y el apoyo de la procuraduría para seguir buscando y encontrando y lograr más búsquedas positivas en el estado.”

La respuesta del gobernador, fue que siempre se han atendido las demandas de los colectivos y de los familiares de desaparecidos, aclarando que no toda la carga de este problema de seguridad recaía en el gobierno, y que se hará lo conducente para evitar que se sigan registrando más casos de este fenómeno social en los 5 municipios del estado.

“No es nada más responsabilidad del gobierno, deben estar orgullosos y sentirse bien que ustedes están haciendo este trabajo, porque quienes se los desaparecieron no fue el gobierno. Que quede claro en la comunidad que nosotros estamos contribuyendo y ayudando hasta donde podamos con un asunto que es realmente lamentable, deleznable, ya les he dicho en todos los tonos a mis compañeros periodistas que si algo tiene el gobierno es repudiar esta práctica. En lo que anden metidos sus familiares no se justifica”.

Otra de las dos peticiones del Consejo Estatal de Búsqueda de Personas fue la reestructuración de la Ley de Atención a Víctimas para Baja California Sur, donde se dé una estructura seria a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, encargada del registro estatal de víctimas, la asesoría jurídica de las víctimas del delito y de acciones palpables por parte del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Además, se solicitó la no invisibilización del Consejo Estatal Ciudadano, ya que el consejo fue constituido por el Poder Legislativo y reconocido por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, este consejo es miembro con voz y voto en el Mecanismo de Coordinación Estatal de Búsqueda de Personas en la entidad, y está compuesto por familiares de las víctimas ONG’s y especialistas en la materia, quienes a su vez representan a toda la sociedad sudcaliforniana.

Castro Cosió, recibió el documento firmado por decenas de madres buscadoras y miembros de colectivos de búsqueda, explicando que le pedirá al procurador de justicia del estado, Daniel de La Rosa Anaya, organizarse con los representantes de cada organismo para tener conocimiento de todas sus inquietudes. Por su parte, los grupos de rastreo y localización de personas, solicitaron una reunión con las autoridades para actualizar las cifras de casos e implementar nuevas estrategias de prevención para erradicar las desapariciones de personas en Baja California Sur.

gcc