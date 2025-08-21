Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 21 de Agosto, 2025
HomeLa PazGobernador Castro Cosío reacciona a las protestas de Transportistas en Los Cabos; llama a respetar la ley y mantener el orden
La Paz

Gobernador Castro Cosío reacciona a las protestas de Transportistas en Los Cabos; llama a respetar la ley y mantener el orden

La protesta de transportistas en Los Cabos generó la reacción del gobernador Víctor Castro Cosío, quien llamó a mantener el orden y respetar la reglamentación vigente para garantizar un destino turístico seguro.
Joaquín Sánchez Castro
21 agosto, 2025
0
50
Gobernador Castro Cosío reacciona a las protestas de Transportistas en Los Cabos; llama a respetar la ley y mantener el orden

Foto: Luis Castrejón

La protesta de transportistas en Los Cabos generó la reacción del gobernador Víctor Castro Cosío, quien llamó a mantener el orden y respetar la reglamentación vigente para garantizar un destino turístico seguro.

En declaraciones a medios, Castro Cosío lamentó la manifestación por parte de las transportadoras turisticas  en el aeropuerto de Los Cabos y posteriormente en el Zócalo de la Ciudad de México.  Recordó que ya se había alcanzado un acuerdo previo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el gobierno estatal.

“Quitándole el trabajo a los compañeros transportistas que le han dado vida a este destino, le digo y le repito: no tenemos nada en contra de nadie. Que sea nada más el orden, que no abusen de su condición de tener una concesión federal y ya sentirse como que van a pasar por encima del derecho de todos nosotros, y eso no se vale.”

El mandatario aseguró que el acuerdo contempla que la SICT regule los viajes del aeropuerto a los hoteles y que las concesionarias federales no operen como taxis dentro de la ciudad. Además, subrayó la necesidad de que los transportistas cumplan con la ley y eviten la piratería en el transporte turístico.

“Nosotros vamos a seguir regulando y seguiremos los operativos de acuerdo a lo pactado con la subsecretaria. Que sea el diálogo; de que están inconformes de que los operativos no se hagan porque quieren seguir haciendo lo mismo, y vamos a convertir la piratería de cualquier nivel… esto es un peligro.”

Finalmente, Castro Cosío insistió en que los transportistas deben ser los primeros en cuidar la imagen y seguridad del destino turístico, garantizando que Los Cabos se mantenga como un lugar seguro y ordenado para visitantes y residentes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobernador BCSProtestasTransportistas
Articulo anterior

FITURCA posiciona a Los Cabos como líder en congresos y convenciones

Siguiente articulo

Sentencian a más de 100 años de prisión a homicida de agentes ...