Gobernador Castro Cosío reacciona a las protestas de Transportistas en Los Cabos; llama a respetar la ley y mantener el orden

La protesta de transportistas en Los Cabos generó la reacción del gobernador Víctor Castro Cosío, quien llamó a mantener el orden y respetar la reglamentación vigente para garantizar un destino turístico seguro.

En declaraciones a medios, Castro Cosío lamentó la manifestación por parte de las transportadoras turisticas en el aeropuerto de Los Cabos y posteriormente en el Zócalo de la Ciudad de México. Recordó que ya se había alcanzado un acuerdo previo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el gobierno estatal.

“Quitándole el trabajo a los compañeros transportistas que le han dado vida a este destino, le digo y le repito: no tenemos nada en contra de nadie. Que sea nada más el orden, que no abusen de su condición de tener una concesión federal y ya sentirse como que van a pasar por encima del derecho de todos nosotros, y eso no se vale.”

El mandatario aseguró que el acuerdo contempla que la SICT regule los viajes del aeropuerto a los hoteles y que las concesionarias federales no operen como taxis dentro de la ciudad. Además, subrayó la necesidad de que los transportistas cumplan con la ley y eviten la piratería en el transporte turístico.

“Nosotros vamos a seguir regulando y seguiremos los operativos de acuerdo a lo pactado con la subsecretaria. Que sea el diálogo; de que están inconformes de que los operativos no se hagan porque quieren seguir haciendo lo mismo, y vamos a convertir la piratería de cualquier nivel… esto es un peligro.”

Finalmente, Castro Cosío insistió en que los transportistas deben ser los primeros en cuidar la imagen y seguridad del destino turístico, garantizando que Los Cabos se mantenga como un lugar seguro y ordenado para visitantes y residentes.

