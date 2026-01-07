Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 7 de Enero, 2026
HomeBCSGobernador encabeza primera reunión de gabinete de 2026 en BCS
BCS

Gobernador encabeza primera reunión de gabinete de 2026 en BCS

El Gobierno de Baja California Sur inició el ejercicio 2026 con una reunión de gabinete en la que se revisaron prioridades, programas y el estado de las finanzas
7 enero, 2026
0
15
Gobernador VCC

Gobierno de BCS

Con el propósito de definir prioridades y fortalecer la coordinación institucional, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó la primera reunión de 2026 con el gabinete legal y ampliado del Gobierno de Baja California Sur.

Durante el encuentro, se realizó una revisión general del desempeño en áreas estratégicas. En este marco, el mandatario estatal llamó a su equipo a mantener cercanía con la ciudadanía y a sostener un ritmo de trabajo constante y eficiente.

Asimismo, exhortó a orientar cada acción hacia resultados concretos que impacten de manera directa en el bienestar de las familias sudcalifornianas.

En la reunión se acordó fortalecer programas prioritarios como Échale Montón, Grupo de Amigos para el Bienestar, Párale a la Violencia y La Chamba Nos Une. También se planteó redoblar acciones ante la sequía y promover actividades deportivas, culturales y dirigidas a las juventudes.

Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, Patricia López Navarro, informó que durante 2026 se ampliarán los programas sociales. Señaló que se dará atención prioritaria a comunidades afromexicanas e indígenas, así como a personas en condición de pobreza extrema y proyectos de cultura comunitaria.

En tanto, la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, informó que diciembre cerró con una dispersión cercana a los 2 mil millones de pesos en pagos de nómina, que incluyeron sueldos, impuestos sobre nómina y terceros institucionales.

Agregó que está garantizado el pago de los 10 días restantes de aguinaldo el próximo 10 de enero, así como la quincena correspondiente, lo que representará una derrama similar destinada a servicios personales.

Asimismo, destacó que durante diciembre se registró una recaudación cercana a los 400 millones de pesos, derivada de la respuesta positiva de las y los contribuyentes, pese a coincidir con el cierre fiscal.

Finalmente, Víctor Castro Cosío reiteró el llamado a su equipo de trabajo a actuar con austeridad, eficiencia y sentido social, y a mantener un gobierno cercano, transparente y enfocado en generar bienestar para la población de Baja California Sur.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno de Baja California SurGobierno de BCS
Articulo anterior

Vida Nocturna busca regular rentas en el centro de Cabo San ...

Siguiente articulo

VIDEO: Roban alcancía de propinas en tortillería de San José del Cabo