Gobernador encabeza primera reunión de gabinete de 2026 en BCS

Con el propósito de definir prioridades y fortalecer la coordinación institucional, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó la primera reunión de 2026 con el gabinete legal y ampliado del Gobierno de Baja California Sur.

Durante el encuentro, se realizó una revisión general del desempeño en áreas estratégicas. En este marco, el mandatario estatal llamó a su equipo a mantener cercanía con la ciudadanía y a sostener un ritmo de trabajo constante y eficiente.

Asimismo, exhortó a orientar cada acción hacia resultados concretos que impacten de manera directa en el bienestar de las familias sudcalifornianas.

En la reunión se acordó fortalecer programas prioritarios como Échale Montón, Grupo de Amigos para el Bienestar, Párale a la Violencia y La Chamba Nos Une. También se planteó redoblar acciones ante la sequía y promover actividades deportivas, culturales y dirigidas a las juventudes.

Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, Patricia López Navarro, informó que durante 2026 se ampliarán los programas sociales. Señaló que se dará atención prioritaria a comunidades afromexicanas e indígenas, así como a personas en condición de pobreza extrema y proyectos de cultura comunitaria.

En tanto, la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, informó que diciembre cerró con una dispersión cercana a los 2 mil millones de pesos en pagos de nómina, que incluyeron sueldos, impuestos sobre nómina y terceros institucionales.

Agregó que está garantizado el pago de los 10 días restantes de aguinaldo el próximo 10 de enero, así como la quincena correspondiente, lo que representará una derrama similar destinada a servicios personales.

Asimismo, destacó que durante diciembre se registró una recaudación cercana a los 400 millones de pesos, derivada de la respuesta positiva de las y los contribuyentes, pese a coincidir con el cierre fiscal.

Finalmente, Víctor Castro Cosío reiteró el llamado a su equipo de trabajo a actuar con austeridad, eficiencia y sentido social, y a mantener un gobierno cercano, transparente y enfocado en generar bienestar para la población de Baja California Sur.

