El Gobernador de BCS respalda la revocación de mandato: “El pueblo decide” 

Cada tres años durante el mandato de un ejecutivo estatal o federal, se realiza la Consulta de Revocación de Mandato, un mecanismo que permite a la ciudadanía evaluar el desempeño del gobernante a través de votaciones. Si el mandatario obtiene aceptación, continuará en el cargo los tres años restantes; de lo contrario, será destituido.

En cuanto a la posibilidad de que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, participe en este ejercicio, expresó su apoyo a la consulta, señalando que el pueblo debe decidir si continúa en el poder. Sin embargo, aclaró que corresponde al Congreso local organizar dicho proceso.

“Yo no, le toca al Congreso del Estado. Yo estoy de acuerdo que exista la revocación de mandato. El Congreso lo hace, eso lo establece claramente la ley y cuáles son los pasos que hay que seguir; que es lo que se debe de hacer. Si la sociedad determina que nuestro mandato llega al 2025, no hay ningún problema, yo siempre he estado a favor que sea el pueblo quien determine. El pueblo da y el pueblo quita, no tienen que aguantar seis años a un gobernante, por eso es la idea de la revocación de mandato”.