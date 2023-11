Gobernador y empresario Sánchez Navarro en tenso enfrentamiento tras Informe de Leggs

En el transcurso del segundo Informe de Gobierno del Alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, observó la notable falta de aplausos provenientes del sector empresarial. Durante su discurso, resaltó la importancia de ese gesto como un respaldo esencial para construir confianza entre la ciudadanía y expresó su percepción de que los empresarios demostraron un evidente descontento, atribuyéndole al desafío que representa la Cuarta Transformación en los estados.

“A los empresarios no los he visto aplaudir ni una sola vez, aplaudan cuando menos, somos de la Cuarta Transformación. Aplaudan cuando menos para que el pueblo tenga cierta confianza, en que no solo son compañeros que vienen solo a Los Cabos de vez en cuando, si no que están forjando su destino junto con sus trabajadores. Deberás que estén duros. Los estoy viendo porque tienen coraje, no importa porque vamos a seguir luchando por la Cuarta Transformación, que les quede clarito, que les quede muy claro a todas y todos que la idea central que nos tiene aquí es transformar nuestros estados”.

En su discurso, Castro Cosío resaltó la importancia de la participación activa de los empresarios en la comunidad, instándolos a apoyar a los sectores más necesitados. Según el gobernador de Baja California Sur, muchos de estos ciudadanos forman parte de las plantillas de colaboradores de los empresarios. Esta postura generó molestia en el sector empresarial, que abandonó gradualmente la plaza pública Leon Cota Collins en Cabo San Lucas. La tensión creció cuando Eduardo Sánchez Navarro, presidente de Grupo Questro, buscó dialogar con el gobernador, quien respondió alegando que los empresarios no contribuyen a la comunidad, solo se hacen “guajes”.

“Estamos todo el tiempo, estamos haciendo cosas, no sé si usted se encuentra confundido y demás no fueron todos. Unos se hicieron “guajes” y eso lo tengo presente. “Algunos se hicieron “guajes”, pero no nosotros. Yo hablo por la mayoría, solo jalaron unos poquitos, tengo la información de qué hay grupos muy fuertes que no viven aquí. Pero se hicieron las cosas por parte del sector privado. Solo una parte, pero se hizo, valdría la pena invitarlo con el Consejo para explicarle todo lo que dijo el profesor y que hemos hecho que vale la pena”.

LEER MÁS: Oscar Leggs Castro presentó Segundo Informe de gobierno de Los Cabos

En medio del intenso debate, Sánchez Navarro argumentó que los empresarios han buscado mejorar las condiciones sociales, destacando la reserva territorial para viviendas y cuestionando el estado de la movilidad en el destino. El gobernador respondió afirmativamente, indicando que esas acciones no se llevaron a cabo para favorecer a los grupos empresariales. La discusión reveló momentos de evidente enojo por ambas partes.

“Pero señor gobernador todos ahorita estamos buscando la reserva territorial para que se pueda hacer, los planes de vivienda, la carretera. La carretera de Cabo San Lucas – San José ¿qué ha pasado? Usted puso al delegado de la SICT, no ha pasado nada. Esto no es para que le favorezca a usted. ¡No es para que resuelva las cosas!”.

Hasta ahora, el sector empresarial, representado por el Consejo Coordinador y la Asociación de Hoteles, no ha expresado una postura oficial sobre el mensaje crítico del gobernador hacia el ámbito empresarial.

GCC