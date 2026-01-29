Víctor Castro promete rescate de la Casa del Estudiante ante denuncias de plagas y falta de aire acondicionado

La situación en la Casa del Estudiante de La Paz ha llegado a un punto crítico. En primer lugar, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció públicamente los rezagos que enfrentan los cerca de 200 jóvenes que habitan el inmueble. Asimismo, la respuesta del mandatario surgió tras denuncias sobre la presencia de plagas en las cocinas, falta de agua caliente y la ausencia total de aire acondicionado en los dormitorios.

Por otro lado, los mismos becarios de la institución han levantado la voz de manera contundente. De hecho, los estudiantes sostienen que contar con un aire acondicionado en La Paz ya no puede considerarse un privilegio, sino un derecho básico. Debido a esto, muchos alumnos se ven obligados a dormir fuera de sus cuartos durante el verano, lo que afecta su rendimiento y salud. Por esta razón, exigen que las autoridades dejen de ver la climatización como un lujo innecesario.

Asimismo, el gobernador recordó su etapa como estudiante en internados, pero fue claro al decir que los tiempos han cambiado. “No se justifica que sigamos viviendo como nos tocó hace 50 años”, afirmó. Por lo tanto, giró instrucciones a la Secretaría de Educación para revisar las instalaciones de inmediato. Incluso, prometió que, si existen las posibilidades técnicas, se buscará la manera de instalar los equipos de aire para este mismo año.

Compromiso de visita y supervisión

Sin duda, el mal estado de la infraestructura ha sido una queja constante tanto en La Paz como en la casa ubicada en la Ciudad de México. No obstante, el Ejecutivo estatal destacó que programas como “La Escuela es Nuestra” ya están funcionando, y ahora toca el turno a los albergues estudiantiles. De igual forma, aseguró que visitará personalmente el edificio en febrero para hablar con los jóvenes y supervisar los avances en la cocina y baños.

Igualmente, los estudiantes esperan que esta promesa no quede en palabras, pues los problemas de higiene por las plagas son una urgencia de salud. De esta manera, la supervisión de la Secretaría de Educación será clave para definir el presupuesto necesario para la rehabilitación total. Por consiguiente, la comunidad estudiantil se mantiene atenta al cumplimiento de este compromiso antes de que inicien las altas temperaturas de primavera.

Finalmente, el mandatario reiteró su voluntad de mejorar la educación pública en todos sus niveles. En conclusión, el rescate de la Casa del Estudiante es vital para que jóvenes de comunidades alejadas puedan seguir con sus estudios profesionales. Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca saldar una deuda histórica con la juventud sudcaliforniana que más lo necesita.

