Gobernador Víctor Castro celebra acuerdo que frena aranceles y llama a la colaboración entre México y Estados Unidos

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío destacó como una “buena noticia para el país” la prórroga otorgada por Estados Unidos a México en la aplicación de aranceles del 30%, que entrarían en vigor el próximo 1 de noviembre. El mandatario estatal reconoció la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien —dijo— ha mantenido una relación de diálogo y cooperación con el Ejecutivo norteamericano.

Durante una entrevista concedida en el marco del evento académico de la Escuela Aeronaval de la Marina Armada de México, en La Paz, el gobernador subrayó que estas negociaciones reflejan una política exterior enfocada en la colaboración y no la subordinación, favoreciendo el desarrollo económico y la estabilidad comercial del país.

El mandatario también expresó su preocupación ante las medidas restrictivas del gobierno estadounidense hacia el sector aéreo mexicano, señalando que se han mostrado “muy agresivos” con la cancelación de vuelos comerciales entre México y Estados Unidos.

Asimismo, adelantó que este viernes se llevará a cabo un encuentro entre las principales líneas aéreas nacionales y la presidenta Sheinbaum para revisar la situación y “elevar al más alto nivel el análisis” de los posibles impactos sobre la aviación mexicana.

Finalmente, Castro Cosío reiteró la importancia de mantener el equilibrio económico entre ambos países y fortalecer los lazos diplomáticos que permitan evitar afectaciones a los sectores productivos y de transporte.

