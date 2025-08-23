Gobernador Víctor Castro asegura evaluaciones obligatorias para policías municipales en BCS

El gobernador Víctor Castro Cosío refrendó su respaldo a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, tras señalar que la entidad continúa entre los primeros lugares nacionales en materia de seguridad, aunque reconoció que persisten retos en la consolidación de corporaciones policiales confiables.

“Saben todos que los resultados son los que cuentan; así como habíamos tenido cuatro años de buenos resultados, ustedes lo fueron dando testimonio. Seguimos estando entre los primeros lugares, aunque algunos quieran hacer una crítica y reprueban el asunto de seguridad. Estar en el quinto lugar nacional, pues no es lo mejor, quisiéramos estar en que no hubiera nada”, señaló Castro Cosío.

Asimismo, informó el gobernador Víctor Castro Cosío que se aplicarán evaluaciones de control y confianza (C3) a todos los policías municipales de la entidad, medida que busca garantizar corporaciones más sólidas y libres de elementos no aptos para el servicio.

“Se aplicarán esos exámenes a todos los municipales, y el que no pase pues es por ley y se tendrá que dar de baja. Ese fue el último acuerdo que tuvimos con los alcaldes. No puede haber mandos ni operativos que no acrediten estas pruebas”, enfatizó.

El gobernador Víctor Castro Cosío adelantó que a partir de septiembre comenzará la convocatoria para que los primeros grupos de policías municipales se sometan a dichas evaluaciones. Aquellos que no aprueben, dijo, serán dados de baja o reubicados en áreas no operativas, aun si cuentan con amplia trayectoria dentro de las corporaciones.

gobernador Víctor Castro Cosío reiteró que su gobierno se mantiene coordinado con los ayuntamientos para fortalecer la seguridad en todos los municipios y aseguró tener confianza en que el trabajo conjunto de las autoridades dará resultados positivos para la población.

