Víctor Castro anuncia más inversión para el Instituto Tecnológico de Mulegé

Durante su tercer día de actividades en el municipio de Mulegé, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío visitó las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Mulegé (ITESME). Ante estudiantes y docentes, reafirmó el respaldo de su administración para fortalecer la educación superior en Mulegé, con el objetivo de formar jóvenes capaces de transformar su entorno y construir una sociedad más justa, equitativa y humana.

“Sin educación no hay transformación, de ahí que el Gobierno del Estado continuará invirtiendo en este rubro. Refrendo ante ustedes el compromiso de promover las condiciones que permitan que este espacio siga siendo un referente de calidad educativa”, subrayó el mandatario sudcaliforniano.

En un esfuerzo por fortalecer la educación superior en la región, Víctor Castro anunció que se duplicará la inversión en deporte y cultura. Además, confirmó la construcción de la techumbre de la cancha de basquetbol y de un auditorio, acciones que mejorarán las condiciones de aprendizaje y convivencia de estudiantes y maestros del Instituto Tecnológico de Mulegé.

El gobernador destacó que una mayor cobertura en educación superior favorece la inclusión y la equidad educativa entre todos los grupos de la población. Asimismo, hizo un llamado a las juventudes para que aprovechen estas oportunidades, ya que una educación sólida abre el camino a un futuro de desarrollo económico y social para Mulegé y todo Baja California Sur.

Al concluir su visita, Víctor Castro Cosío reiteró el compromiso del Gobierno de Baja California Sur de seguir impulsando la educación con una visión de largo plazo. Recalcó que la meta es formar hombres y mujeres de cambio, capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad desde sus comunidades y de consolidar la transformación de la entidad.