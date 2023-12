Castro Cosío niega vinculación de funcionarios públicos con la obra de “El Piojillo”

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, calificó como “pura politiquería” la vinculación de Narciso Agúndez Gómez, director de la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur, con Grupo Zohmex, la empresa encargada de la obra “El Piojillo”.

A pesar de la documentación disponible en el Registro Público de Comercio que establece que Agúndez Gómez es comisario de la empresa, Castro Cosío negó dicha vinculación.

“Es una mentira eso, nada tiene que ver un funcionario del Gobierno del Estado, nadie. Sí, pero ese ha sido un verdadero despropósito, no tiene nada que ver nadie del Gobierno del Estado. Desde que llegué se ha querido inducir y hacer ‘politiquería’ con eso. Incluso personajes políticos me han dicho que le hemos dado con toda la obra, nosotros no somos iguales. Esa obra se licitó correctamente por SEDATU, el Gobierno del Estado no tiene nada que ver”, declaró.